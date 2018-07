Rischio sismico in scuole e edifici pubblici. Dalla Regione 484mila euro per l’Aretino

Oltre 29 verifiche sismiche su edifici pubblici, per un finanziamento complessivo di 484mila euro, e 3 progettazioni di interventi per l’adeguamento sismico di edifici pubblici, beneficiarie di contributi per oltre 462mila euro. Queste le cifre dei finanziamenti statali che, in tema di riduzione del rischio sismico su scuole ed edifici pubblici, interessano la provincia di Arezzo. A darne notizia è la vicepresidente del Consiglio regionale, Lucia De Robertis.

“La Giunta regionale – spiega l’esponente PD aretina a Palazzo del Pegaso – ha reso infatti noto il via libera del Governo al sostegno agli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico indicati dalla Toscana. Si tratta, complessivamente, di 73 interventi in tutta la Regione per quanto concerne le verifiche sismiche, che beneficiano di un contributo totale di 1,3 milioni di euro, e di 24 progettazioni di interventi per la messa in sicurezza, con un finanziamento di oltre 3 milioni d euro”.

“In materia di verifiche – aggiunge De Robertis – la provincia di Arezzo è, per numero di interventi finanziati, la seconda in Toscana. Per le progettazioni, essa si attesta al terzo posto”.

“Ringrazio ancora – conclude la Vicepresidente – l’Assessore Fratoni per l’impegno e la sensibilità che in questi anni ha dimostrato sul tema, particolarmente importante per la provincia di Arezzo, per la Valtiberina in particolare. Un tema, quello della riduzione del rischio sismico, su cui la Toscana ha chiesto più autonomia al Governo, forte proprio della sua esperienza in materia e dell’impegno che sta dimostrando in questi anni”.