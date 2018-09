Rifiuti, Lucini: “Disservizi non sostenibili, ma il sindaco Agnelli cosa fa? Bollette più leggere per i castiglionesi”

“Concordiamo con Agnelli che i disservizi della nettezza urbana non siano più sostenibili, però il sindaco non può fermarsi alle parole e alle denunce, troppo facile. È già qualcosa che abbia incontrato i dipendenti, che sicuramente non sono responsabili di questa situazione, facendo notare che oltre al problema dei rifiuti abbandonati esiste un problema occupazionale. Però, lo ripetiamo, da un sindaco ci si aspetterebbe molto di più.”

Angela Lucini del Pd di Castiglion Fiorentino pone al sindaco Mario Agnelli una serie di domande su quanto fatto per assicurare un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti:

“Il comune di Castiglione Fiorentino, indirettamente è socio della SEI Toscana, cosa ha fatto Agnelli per cercare di sbrogliare questa confusione? Che cosa ha fatto il Sindaco nell’ambito di ATO Toscana sud per migliorare i servizi?

Ma soprattutto, attraverso questa brutta vicenda il sindaco cerca di mascherare il fallimento dell’organizzazione del servizio raccolta rifiuti voluto, non dalla SEI, ma dal comune di Castiglion Fiorentino. Un servizio che, specialmente nelle zone di campagna e nella periferia ha creato e crea disagi, indipendentemente dai disservizi attuali.

Con questo non difendiamo assolutamente la Sei, abbiamo detto in consiglio comunale, che non ci convince un’area così vasta per la raccolta e che, se ci sono responsabilità per i rifiuti abbandonati, qualcuno deve pagare.

Il Pd propone visto che il servizio non funziona, di ridurre la bolletta ai castiglionesi e di rifarsi sulla società di gestione.

Non è giusto che cittadini, imprese commerciali, artigiani, industrie paghino fior di bollette per una cosa che non va. Dopo quasi cinque anni di governo della destra ci aspettavamo qualche proposta da Agnelli, invece è la solita “aria fritta”, solo selfie e interviste ma di queste ultime i Castiglionesi ne hanno le tasche piene, piene quanto i cassonetti della nettezza urbana.”