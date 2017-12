Recupero chiesa di Sant’Andrea a Cennano. Pd Montevarchi: “Orgogliosi del finanziamento ottenuto”

Il Partito Democratico di Montevarchi esprime grande soddisfazione per la notizia del finanziamento da un milione e duecentomila euro da parte del Governo a favore del restauro della Chiesa di Sant’Andrea a Cennano.

“L’ingente somma – fanno sapere gli esponenti del partito – arriva a Montevarchi grazie al progetto ‘Bellezza@Governo.it – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati’ lanciato dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi lo scorso anno con un budget complessivo di 150 milioni di euro che mira a far emergere monumenti e siti culturali particolarmente cari alle comunità locali bisognosi di restauro o recuperabili con un progetto a favore della collettività e finora non oggetto di finanziamento. Grazie alla sensibilità mostrata dai Montevarchini e una semplice e-mail per effettuare la segnalazione al Governo, proprio la Chiesa di Sant’Andrea a Cennano, che fa parte dell’omonimo complesso su via dei Musei, ottiene così un importante riconoscimento economico per la sua valorizzazione. Inoltre, proprio il recupero di questa chiesa del centro storico, potrebbe essere inoltre viatico per il ritorno in città della sua Pala d’altare realizzata da Botticelli. Come Partito Democratico di Montevarchi ci sentiamo particolarmente orgogliosi che questa iniziativa abbia potuto attribuire un così importante finanziamento a favore del patrimonio culturale cittadino e di un luogo particolarmente sentito dalla cittadinanza montevarchina”.