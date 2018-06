“Quale futuro e quale ruolo per i comunisti?” Pci Arezzo a chiama a raccolta i propri iscritti

Partito Comunista Italiano, Federazione Provinciale di Arezzo è pronta a dare il via all’incontro in vista del primo congresso nazionale.

Domani, domenica 10 giugno si svolgerà l’evento dal titolo “L’Italia dopo il 4 Marzo 2018. Il Paese fra crisi economica e crisi della politica. Quale futuro e quale ruolo per i comunisti?”.

L’appuntamento è all’interno della sede Arci di Arezzo in via Garibaldi 135.

Ordine del giorno dei lavori

ORE 10.00 – Apertura Congresso. Costituzione Commissioni

ORE 10.30 – Relazione del Segretario Comp. Ennio Gori

ORE 11.00 – Interventi delegazioni ospiti

ORE 11.20 – Apertura del dibattito con possibilità di prosecuzione nel pomeriggio.

Successivamente alla chiusura del dibattito avverrà l’elezione degli Organismi Dirigenti della Federazione oltre che dei Delegati al Congresso Nazionale di Orvieto e al Congresso Regionale.