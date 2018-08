Prove di direzione nel Pd, questa sera la segreteria provinciale

Come aveva annunciato Albano Ricci nell’intervista post elezioni a Laterina Pergine, il Pd provinciale è al lavoro per ricostituire la direzione, organo che di fatto, recentemente, non è mai stato operativo. Proprio per questo è convocata per questa sera, nella sede di Piazza Sant’Agostino, la segreteria provinciale.

Le ultime sfide elettorali erano andate male, sia a livello politico che amministrativo, ma nella notte tra domenica e lunedì è arrivata una boccata d’ossigeno, non certo risolutiva, con l’elezione di Simona Neri come sindaco di Laterina Pergine. La costruzione della lista civica trasversale e veramente territoriale ha permesso alla Neri di ottenere questo successo, non scontato alla vigilia.

Un episodio che apre una forte riflessione nel Pd su come affrontare le prossime sfide elettorali, su come comporre le liste. A questo punto il pensiero alle dimissioni, paventate dopo le sconfitte elettorali, crediamo che Albano Ricci non lo abbia più, almeno per il momento e tenterà di fare sintesi tra le diverse espressioni del Pd, cosa che in partenza non era stato facile.

Ma che le acque siano tranquille nella segreteria Pd è tutto da dimostrare, così come che l’accordo per i membri della direzione ci sia. L’orizzonte del congresso regionale e nazionale irrigidisce sicuramente alcune posizioni.

Il Pd Toscano intanto ha fissato alcune date: