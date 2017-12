Tra le migliaia di segnalazioni pervenute da tutta Italia, nel territorio aretino è stato selezionato il sito medievale di Poggio Castellaccio nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che sarà finanziato per un importo di 30.000 euro. C’è poi l’edificio ex Filarmonica a Castelfranco Piandiscò, dove verranno messi a disposizione 600.000 euro. Per il recupero storico artistico della Chiesa Sant’Andrea in Cennano a Montevarchi verranno stanziati 1.200.000 euro. Importanti risorse andranno a favore della Fortezza Medicea del Girifalco a Cortona per un totale di 1.650.000 euro.

Redazione Arezzo Notizie