Primarie segreteria Pd in Toscana, Fabiani alla Cgil e Bonafé a Sant’Agostino. Le liste aretine

Ad Arezzo a poche ore di distanza. Valerio Fabiani e Simona Bonafé, che si contendono alle primarie fissate per il 14 ottobre prossimo, la carico di segretario regionale del Pd in Toscana hanno fatto tappa in città .

Valerio Fabiani, ha tenuto il suo incontro ieri sera all’auditorium popolare intitolato a Bruno Buozzi alla Cgil di Arezzo che ha avuto il suo battesimo, dopo la riapertura, con l’iniziativa legata all’elezione del nuovo segretario regionale del Pd. Ieri sera la sala si è riempita, Fabiani ha lui stesso apprezzato il fatto di essere all’interno della Camera del lavoro, a significare una nuova vicinanza ai temi dei lavoratori.

L’altra candidata alle primarie, Simona Bonafé, la parlamentare europea del Pd di area renziana, è arrivata oggi in città. Alle 15:30 a Sant’Agostino per un incontro per presentare il suo programma “Insieme per la Toscana” all’interno del circolo Aurora.

Ufficializzate anche le liste dei due schieramenti che vedono gli aretini impegnati. Per Valerio Fabiani il capolista è Gabriele Corei, poi si leggono, tra gli altri, i nomi di Donella Mattesini, Marco Meacci, Francesco Ruscelli, Riccardo La Ferla e Catia Donnini

Per Simona Bonafè invece il capolista è Michele De Angelis, poi ci sono Martina Scala, Marco Donati, Matteo Bracciali, Roberta Casini, Pasquale Giuseppe Macrì e Katia Faleppi.