Primarie regionali del Pd, Valerio Fabiani all’auditorium Cgil

“Non è semplicemente la conta tra due candidati. E’ il confronto su due diverse idee di partito. E in gioco non c’è solo la segreteria regionale del Pd ma il futuro di questo partito. In Toscana e in Italia”. I sostenitori della candidatura di Valerio Fabiani a segretario regionale hanno organizzato un incontro aperto a tutti i cittadini per le ore 21 di venerdì 5 ottobre nell’auditorium Cgil, in via Monte Cervino ad Arezzo.

“Le primarie aperte e quindi il voto del 14 ottobre saranno fondamentali per dimostrare che il Pd è un punto di riferimento essenziale nella vita politica. In questa città, in questa regione, in Italia. I voti espressi nei circoli hanno evidenziato alcuni elementi: una partecipazione al voto che poteva e doveva essere migliore, una percentuale di schede bianche pari al 10% e un voto fortemente differenziato tra la città di Arezzo e il resto della provinciale dove Fabiani ha ottenuto il 52% dei consensi. Cambiare il Pd ad Arezzo, in Toscana è quindi possibile e per questo occorre un nuovo progetto politico. Quello di Fabiani”.

Gli elementi cardine? Recuperare il rapporto diretto e il confronto quotidiano con le comunità locali, affermare e mantenere l’unità del partito. E questo per rendere possibili e credibili gli obiettivi fondamentali che sono il lavoro, la tutela della salute, un nuovo ruolo delle istituzioni locali.