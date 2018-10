Primarie Pd: presentazione della lista Fabiani con la deputata Rosa Maria Di Giorgi

Le primarie Pd si avvicinano e la lista aretina a sostegno di Valerio Fabiani Segretario regionale, verrà presentata alla stampa venerdì 12 ottobre alle ore 12 in piazza Sant’Agostino. Interverrà la deputata Rosa Maria Di Giorgi, prima ricercatrice al CNR presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica di Firenze e già vice Presidente vicario del Senato.

“Ho scelto di sostenere Valerio Fabiani alle primarie regionali del PD perché credo che sia necessario dare speranza e nuove energie a partito toscano che attraversa una crisi di identità come non mai – ha dichiarato Rosa Maria Di Giorgi. Abbiamo perduto città importanti, abbiamo interrotto i nostri tradizionali filoni di consenso, abbiamo trascurato associazioni e soggetti istituzionali che da sempre ci avevano dato la loro fiducia. Tutta questa rete di relazioni attraverso valori condivisi va ricostruita. La nostra parola d’ordine deve essere “inclusione”. Valerio Fabiani coglie la drammaticità del momento e ci propone una svolta. La sua campagna dimostra come si possa ancora parlare oltre gli steccati, per abbracciare un progetto coraggioso, in cui le differenze non siano viste come un limite, ma come la frontiera su cui costruire una proposta condivisa e vincente”.