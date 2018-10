Primarie Pd, “Fabiani è una scelta di discontinuità”. Presentata la lista aretina

Primarie alle porte e stamani, in piazza Sant’Agostino, presentazione della lista che sostiene la candidatura di Valerio Fabiani a Segretario regionale del Pd. “E’ una formazione fortemente rappresentativa – ha affermato il capolista Gabriele Corei. Lo è dal punto di vista territoriale con persone di ogni zona della provincia, dal punto di vista generazionale e da quelle delle competenze e delle esperienze professionali. Il denominatore comune è rappresentato dalla volontà di sostenere una linea di discontinuità rispetto all’attuale gruppo dirigente del Pd, segnato da sconfitte sia a livello nazionale che locale, con la perdita di molti Comuni. L’obiettivo è ricostruire i legami con le comunità locali, restituire credibilità e forza al Pd”.

In questa logica il candidato giusto – è stato sottolineato nella conferenza stampa di stamani in piazza sant’Agostino – non può che essere Valerio Fabiani.

“Questo candidato – ha sottolineato la deputata Rosa Maria Di Giogi – è stato capace di cogliere e rendere evidente la drammaticità di questa fase politica e di proporre la svolta necessaria. Abbiamo bisogno di un progetto coraggioso, in cui le differenze non siano viste come un limite, ma come la frontiera su cui costruire una proposta condivisa e vincente”.

Ed ecco la lista “Valerio Fabiani provincia di Arezzo”

1 Gabriele Corei

2 Donella Mattesini

3 Marco Meacci

4 Ermini Cristina

5 Federico Lorenzoni

6 Angela Alberti

7 Riccardo La Ferla

8 Angela Lucini

9 Francesco Ruscelli

10 Lisa Bucchi

11 Francesco Saverio Zucchini

12 Lisa Capacci

13 Giulio Maffucci

14 Catia Donnini

15 Luca Agnolucci

16 Roberta Visotti

17 Giampiero Cesari

18 Alessandra Nocciolini

19 Daniele Pulcinelli

20 Rossella Peruzzi

21 Paolo Cresti

22 Lorella Ensoli

23 Alessio Occhini

24 Alida Amici

25 Paolo Renzetti

26 Ailide Giorni

27 Alessio Ferrabuoi

28 Francesca Sansoni

29 Gabriele Pasquini

30 Maria Ivana Occhini

31 Franco Vasai

32 Claudia Francini

33 Giuseppe Dallera