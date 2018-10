Primarie aperte domenica 14 ottobre per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico della Toscana

Gli elettori votano contestualmente un candidato tra Simona Bonafè e Valerio Fabiani e la lista di candidati all’assemblea regionale collegata. L’assemblea regionale sarà composta da 500 membri. La provincia di Arezzo ha diritto a 43 delegati.

Possono votare non solo gli iscritti ma anche tutti gli elettori che si riconoscono nella proposta politica del partito.

Si vota dalle 8 alle 20 nel proprio seggio di residenza. L’elenco dei seggi è disponibile sul sito www.pdtoscana.it

Si stima che i volontari ai seggi saranno circa 3mila. Sono 911 i candidati complessivi per l’assemblea che compongono le liste nei 13 collegi in cui è divisa la regione.

Possono votare anche i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno purché si siano registrati on line sul sito www.pdtoscana.it entro il 10 ottobre.

Per tutti gli altri basta presentarsi al seggio elettorale il giorno del voto con documento di identità e tessera elettorale. Ai non iscritti al Pd è richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative.