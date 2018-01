Potere al Popolo, verso l’assemblea territoriale per le candidature

Anche ad Arezzo, e in tutta la sua provincia, il gruppo politico Potere al Popolo prosegue il suo lavoro e ha organizzato la seconda assemblea territoriale per il prossimo giovedì 11 gennaio alle ore 21 presso il Circolo “E. Berlinguer”, largo I° Maggio ad Arezzo (zona Pescaiola).

Potere al Popolo è l’unica lista di sinistra radicalmente alternativa che si sta componendo in questi giorni su tutto territorio nazionale – spiegano gli organizzatori – , costituendo nelle varie assemblee i gruppi di coordinamento per lo svolgimento delle operazioni necessarie per la presentazione della lista alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Obiettivo dell’assemblea è quello di elaborare e condividere le proposte di candidatura per i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato. Nel corso della prossima settimana le candidature saranno inoltre proposte e condivise con i gruppi di Potere al Popolo dei territori appartenenti al collegio aretino e anche con quelli di livello regionale.

Candidature, quindi, che vengono dal territorio e sono decise, nel territorio che le propone, nella più completa trasparenza. Per questo la discussione sulla costituzione dei gruppi di coordinamento è aperta e verrà affrontata durante l’assemblea.