Porcellino, Casucci: “Da 8 anni attesa di supporto per la frazione”

“Sono ormai trascorsi ben otto anni da quando gli allora Sindaci di Figline, San Giovanni Valdarno e Cavriglia, firmarono un apposito protocollo d’intesa, al fine d’intervenire nella frazione del Porcellino che necessitava di concreto supporto per la risoluzione di svariate tematiche.”

Questa il tema affrontato da Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega che aggiunge:

“Ebbene ad oggi nulla si è mosso e gli abitanti della predetta zona, continuano ad avere, magari pure amplificati, gli stessi problemi del 2010. In particolare vi sono tuttora carenze di servizi, come nell’ambito degli asili nido, i giardini pubblici sono raramente oggetto di manutenzione, così come il manto stradale che mette a rischio la sicurezza degli automobilisti; senza dimenticare la mancanza di un adeguato marciapiede in un tratto nevralgico della località, nei pressi della rotonda del “pavesino. Inoltre è piuttosto carente anche la presenza delle Forze dell’Ordine, nonostante tutta una serie di atti delinquenziali, ripetutisi, in modo preoccupante, in quest’area. Insomma sarebbe giunto finalmente il momento che quanto previsto diverso tempo addietro, si concretizzi in modo tempestivo. Pertanto ho impostato una mozione che chiede alla Giunta regionale d’impegnarsi affinché il citato protocollo fra le varie amministrazioni venga attualizzato e reso operativo per il bene dell’intera collettività residente al Porcellino.”