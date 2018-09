Ponte Ipazia e scuola Doccio: il M5S di San Giovanni chiede chiarimenti con una interrogazione

“Per il prossimo consiglio comunale come promesso presenteremo una nostra interrogazione dove chiederemo di conoscere lo stato di sicurezza di tutti gli edifici di interesse strategico e rilevante di proprietà del comune”. Lo annuncia il Movimento 5 Stelle di San Giovanni Valdarno che, con una nota, approfondisce gli argomenti che saranno al centro del dibattito in consiglio comunale.

Nello specifico chiederemo anche la situazione del Ponte Ipazia e del finanziamento collegato che doveva essere già formalizzato alla Regione Toscana oltre 9 mesi fa.

Per quanta riguarda la situazione degli edifici scolastici ci soffermeremo sulla situazione attuale della scuola Doccio dell’istituto comprensivo statale Marconi, visto che lunedì ci sarà un trasferimento degli alunni da Viale Giotto all’edificio di Via della Costituzione.

“Siamo sconcertati dei continui interventi che in tutta fretta avvengono negli istituti scolastici – dichiara Tommaso Pierazzi capo gruppo del Movimento 5 Stelle di san giovanni Valdarno – Non vorremmo ci fosse stato in passato una grave sottovalutazione dello stato di sicurezza degli edifici in questione”

“Differentemente dalle altre volte abbiamo inviato l’interrogazione via mail, in anticipo al consiglio comunale, proprio per permettere all’amministrazione sangiovannese di farci conoscere tutti i dettagli sulle domande che abbiamo posto”

“La nostra attenzione sullo stato della “scuola” a livello locale – conclude Tommaso Pierazzi – si completerà quando durante la prossima seduta consiliare discuteremo la mozione del gruppo “Per Un’altra SanGiovanni/Forza Italia” dove loro chiederanno l’accorpamento degli istituti “Masaccio” e “Marconi”.

“Noi ribadiamo la nostra contrarietà al l’accorpamento degli istituti comprensivi cittadini, ma troviamo alquanto paradossale che il Pd ancora non abbia dato una risposta chiara a questa scelta che metterebbe in difficoltà l’apprendimento stesso degli alunni”