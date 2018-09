Pietro Grasso domani ad Arezzo per la chiusura della festa di Leu

Domani, domenica 23 settembre, ultima giornata della festa di Liberi e Uguali a Villa Severi ad Arezzo.

Nella splendida cornice della villa si alterneranno varie iniziative, ad iniziare da una passeggiata mattutina dalla villa alla collina di San Fabiano.

Nel pomeriggio, alle ore 17, è in programma l’iniziativa politica principale dal titolo: “Per una nuova politica, per una sinistra utile e popolare, per una vita migliore”, alla quale prenderà parte Pietro Grasso, già Procuratore Nazionale Antimafia e Presidente del Senato ed oggi leader di LeU.

La festa proseguirà con una cena alle ore 20 e il concerto dei Calimani in programma alle 21:30.