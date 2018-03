Pd Sansepolcro, Laurenzi: “No alla Casa della Salute nel centro commerciale, ma in uno spazio pubblico”

“La casa della salute a Sansepolcro non può essere posizionata nei locali del centro commerciale, ma deve trovare casa in uno spazio pubblico.”

Questa la posizione del capogruppo di Pd-Incomune Andrea Laurenzi.

La “casa della salute” a Sansepolcro è un importante presidio creato con lo scopo di rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale e garantire la presa in carico globale della persona, la continuità del percorso di cura con la rete ospedaliera e l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale. Rispetto all’ubicazione il Pd ha chiaramente esplicitato la sua posizione affermando che questo servizio dovesse trovare spazio in un luogo pubblico e indicando come esempi la struttura dell’ospedale o quella del distretto in via Santi di Tito. Il capogruppo Andrea Laurenzi chiarisce la posizione con queste parole:

“La casa della salute è un importantissimo servizio rivolto a tutti i cittadini. È uno spazio pubblico costituito dalla presenza dei medici di medicina generale, dagli infermieri, dal personale di studio in integrazione con la specialistica attraverso forme di telemedicina, diagnostica di I livello, cup gestito dal personale di segreteria in accordo con i medici, presenza di personale ed a volte anche delle associazioni del volontariato. L’obiettivo è quello di favorire la creazione di team multi-professionali che applichino la medicina d’iniziativa. Una grande occasione per Sansepolcro, un’opportunità che non può essere relegata nei locali di un centro commerciale ma deve trovare casa in un adeguato spazio pubblico (e di possibilità ne abbiamo a costo zero)”.

Prosegue Laurenzi: