Pd Montevarchi su scuola di Levanella: “Prima i lavori, poi l’iter per il nuovo plesso”

Scuola Primaria di Levanella. Prima i lavori per riaprire a settembre poi l’iter per la nuova scuola. Il Pd propone una mozione con un percorso concreto e senza soluzioni fantasiose, costose e improvvisate.

Scuola di Levanella. Una mozione che impegni finalmente il Sindaco Chiassai a eseguire al più presto i lavori di riparazione più urgenti e garantire così la riapertura della scuola per il prossimo anno scolastico e a programmare con i dovuti tempi quindi la realizzazione di una nuova scuola.

Mentre il Sindaco Chiassai e i suoi soliti sodali obbedienti si limitano alle promesse senza produrre atti economicamente concreti e fantasticano soluzioni senza alcuna progettualità dopo aver ignorato per anni le evidenze segnalate dai tecnici di cui vi è prova, il Partito Democratico appoggiato anche da tutti i Gruppi di opposizione sceglie la concretezza di un percorso certo che permetta ai bambini di rientrare al più presto nella loro scuola senza ulteriori disagi e al tempo stesso di evitare i rischi di una soppressione definitiva della scuola di Levanella.

Questo il contenuto della mozione che verrà presentata al prossimo Consiglio Comunale di martedì prossimo 12 giugno dopo quanto emerso dall’incontro pubblico organizzato dal Pd a Levanella. Non dunque vuoto dileggio sui social, come i Consiglieri di maggioranza hanno purtroppo ancora una volta dimostrato, ma una proposta concreta e fattibile per il bene della Comunità. Questo significa amministrare, il resto sono chiacchiere, inutili passerelle e irrazionali dimostrazioni di forza e incompetenza. Anche solo una minima eventualità di chiusura definitiva di una scuola deve essere evitata con forza perché rappresenta la più grande sconfitta per una comunità.