Assemblea pubblica sull’alta velocità a Terontola

Giovedì si svolgerà presso il centro sociale di Terontola un’assemblea pubblica sul tema del passaggio dei treni ad alta velocità nella stazione locale. Dall’inizio di febbraio, Trenitalia ha concesso una corsa da Perugia a Milano con partenza da Fontivegge alle 5.13 e arrivo in stazione centrale per le 8.30. Il viaggio di ritorno parte da Milano Centrale alle 18.45 e arriva a Perugia alle 22.18. In entrambi i casi, il Frecciarossa passa per la stazione di Terontola, ma non si ferma.

Per questo motivo, l’auspicio dell’amministrazione comunale di Cortona è che si possa aggiungere a quelle previste la fermata di Terontola, fornendo ai cittadini del territorio cortonese (e dell’intero bacino di utenza) un collegamento moderno e veloce con il Nord Italia.

All’incontro, previsto per le 21.15 parteciperanno il sindaco di Cortona Francesca Basanieri, gli assessori ai trasporti di Toscana e Umbria (rispettivamente Vincenzo Ceccarelli e Giuseppe Chianella) e Stefano Maggi, direttore del dipartimento di scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena.

Il Partito Democratico di Cortona, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro sul tema, aderisce convintamente al progetto, ritenendo che l’alta velocità a Terontola avrebbe un’importanza strategica per lo status della stazione e per le necessità della popolazione.