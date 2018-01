Nuove Acque, Forza Italia Subbiano: “Contrari alla proroga, ma il Pd cosa pensa?”

“Il Pd di Subbiano attacca aprioristicamente la maggioranza, ma, al contrario, non prende mai alcuna posizione su questioni concrete che riguardano i cittadini. Ci chiediamo se il Pd di Subbiano abbia o meno ricevuto “istruzioni” politiche dai dirigenti locali sula richiesta di Nuove Acque di prorogare la convenzione in scadenza.”

Forza Italia Subbiano interviene sulla polemica politica legata alla proroga della concessione a Nuove Acque:

“A questo proposito Forza Italia si oppone a questa proroga e ritiene che sia primaria la tutela dei cittadini – utenti per restituire alla governance pubblica ed al controllo dei comuni la risorsa acqua pubblica che deve rimanere nella proprietà collettiva modificandosi anche la politica tariffaria per una maggiore equità a favore delle famiglie ed imprese locali. Il Pd cosa ha da dire in merito? Il sindaco Pd di Foiano intende prorogare la concessione a Nuove Acque. Cosa pensa il Pd di Subbiano ? Ad oggi il silenzio su questi temi e’ totale. Unica cosa che ad oggi sentiamo sono inutili polemiche politiche, mentre ci si adagia, in merito alle questioni davvero rilevanti per l’interesse generale, sotto il comando politico del Pd regionale e provinciale. Chiariscano la loro posizione se hanno autonomia politica e proposte concrete, così in consiglio comunale invece di copiare politicamente i “grillini” ormai non più presenti, si parlerà di questioni reali e della tutela dei cittadini-Utenti.