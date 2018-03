Nidi e scuole comunali, Romizi: “Dopo il Cedro una sezione di Orciolaia? La giunta capace solo a ridurre i servizi”

“La delibera presentata dall’assessore Tanti, conferma quello che avevamo già detto l’anno scorso. L’amministrazione Ghinelli, contrariamente a quanto dichiarato in campagna elettorale e poco dopo il suo insediamento, si conferma un’amministrazione che, nel settore delle scuole comunali, ha ridotto i servizi e ha improntato la propria azione amministrativa esclusivamente sulla riduzione della spesa pubblica.”

Così Francesco Romizi di Arezzo in Comune, commenta la delibera preparato dall’assessorato alla scuola del Comune di Arezzo che viene discusso oggi in commissione scuola e probabilmente martedì prossimo in consiglio comunale.