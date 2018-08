Nicola Zingaretti rompe gli indugi e tenta la scalata al Pd. Partendo da Cortona

Nicola Zingaretti a Cortona, al centro convegni Sant’Agostino, per l’incontro nazionale di Areadem. Il governatore della Regione Lazio ha rotto gli indugi ed è intenzionato a correre per diventare segretario del Partito Democratico dopo la reggenza-Martina. Quella di Cortona sarebbe la terza tappa di un tour, preceduta dagli appuntamenti di stasera alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia e quello alla festa nazionale di Ravenna, che dovrebbe lanciare Zingaretti come alternativa, nel Pd, a Matteo Renzi o comunque a un esponente dell’area renziana (sono stati finora spesi i nomi della sindacalista Teresa Bellanova e, prima ancora, di Matteo Richetti: la partita interna, tuttavia, sarà giocata alla prossima Leopolda).

Cortona non è la prima tappa, ma di certo – tra quelle già fissate – la più importante per Zingaretti. Nell’occasione, infatti, il presidente regionale del Lazio dovrebbe incassare l’appoggio di tutta Areadem (che fa riferimento a Dario Franceschini). Non solo, ma anche di buona parte delle anime del Pd che non si riconoscono più entro lo steccato del renzismo ortodosso. Zingaretti potrebbe nell’occasione ricevere anche i pesanti endorsement dell’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dell’attuale traghettatore del partito Maurizio Martina. In vista pure appoggi dall’area che fa riferimento all’ex ministro Andrea Orlando. Tra gli altri big del partito che prenderanno parte alle kermesse cortonese, da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre, ci saranno inoltre Gianni Cuperlo, competitor di Renzi alle primarie 2013, l’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, l’ex segretario dem Piero Fassino, l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti.

Nicola Zingaretti, che è fratello di Luca (noto attore che ha dato il volto nella fiction tv al commissario Montalbano) dovrebbe prendere la parola in occasione della giornata conclusiva dell’incontro cortonese di Areadem, quella di domenica 2 settembre.

@MattiaCialini