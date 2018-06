Nati per leggere in Biblioteca: gli appuntamenti di giugno alla sezione ragazzi

Anche a giugno, nell’ambito del progetto Nati per Leggere, la sezione ragazzi della biblioteca città di Arezzo offre occasioni di lettura per adulti e bambini. Appuntamenti gratuiti e senza bisogno di prenotare.

“A spasso con le storie”: rivolto a genitori e bambini (3-6 anni) è un viaggio nel mondo delle storie accompagnato da un laboratorio creativo. Giovedì 14 giugno alle 17.

“Leggere per il benessere di grandi e piccini”, è l’incontro in cui verrà illustrato ai genitori il programma Nati per Leggere e gli effetti benefici della lettura. Ciascuno, poi, potrà mettersi in gioco e imparare a leggere con naturalezza rispettando i tempi dei bambini. Martedì 19 giugno alle 17,30.

“Dolci rime e melodie”: rivolto a genitori e bambini (6-24 mesi) sono storie in rima e melodie da ascoltare e condividere. Giovedì 21 giugno alle 17.

E non dimentichiamo che leggere ad alta voce ai figli, specialmente durante i loro primi 3 anni di vita, è un’attività coinvolgente che rafforza la relazione adulto-bambino, vocabolario e immaginazione.