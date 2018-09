Mugnai: “Bene voto favorevole alla procedura d’urgenza per telecamere in asili e rsa”

“Il voto dell’aula favorevole a far seguire la procedura d’urgenza al pdl sulla videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili, a prima firma di Annagrazia Calabria, è un importante tassello per una rapida approvazione definitiva del provvedimento. Grazie alla proposta di Forza Italia e all’unanime condivisione di tutte le forze politiche a procedere celermente, a breve i soggetti più deboli, troppo spesso vittime di abusi, avranno tutele adeguate per la propria sicurezza e incolumità”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Stefano Mugnai.