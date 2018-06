Movimento Arturo Casentino: “Il bullo (Salvini) e i servi sciocchi (i 5S)”

Un commento che porta la firma del Movimento Arturo Circolo di Bibbiena e Poppi sulla situazione politica nazionale e il nuovo governo.

Si può pensare quel che si vuole di Salvini, ma una cosa è certa. Lui ha un progetto lucido: fagocitare forza Italia e annullare i 5 stelle.

A questo proposito la vicenda della nave Aquarius è emblematica e significativa. Salvini con il suo “alzare la voce” ha ottenuto più risultati:

1-Dimostrare che in Italia non c’è il governo Conte, ma il governo Salvini. Infatti ha deciso tutto in proprio, anche su cose non di sua competenza, come la chiusura dei porti (che spetterebbe al grillino Toninelli, che sembra aver perso la voce). Ha costretto cosi i 5 stelle ad allinearsi,ormai usi a ubbidir tacendo!

2- ha messo i 5s in un cul de sac. Lui alza sempre più il tiro anche in modo provocatorio, non lasciando spazio di manovra ai 5s. Infatti i grillini o si adeguano o sono costretti a rompere. Ma se rompono fanno il gioco di Salvini, che è quel che vuole: andare ad elezioni incassando i risultati del suo protagonismo e riducendo i 5s all’insignificanza

3- Questo progetto è confermato anche dal modo in cui si sono suddivise le cariche di governo. Salvini si è preso quelle che gli permettono protagonismo anche senza soldi. Di Maio si è fatto impelagare in un megaministero impossibile da gestire anche da chi ha più esperienza. Soprattutto è un ministero con molte grane per la soluzione delle quali necessitano tanti soldi che non ci sono. Così la lega realizzerà le sue promesse, i 5s vedranno fallire miseramente le proprie.

Ancora una volta il professionismo della politica ha vinto sulla improvvisazione e sulla ingenuità accompagnata da presunzione.

4-Con l’alzare la voce sulla vicenda Aquarius Salvini ha ottenuto altri risultati:

a-Ha messo in ombra il fatto che mentre si discute di seicento immigrati su una nave a cui sono stati chiusi i nostri porti, migliaia di immigrati sbarcano dalle navi della nostra marina a Catania e dintorni. A conferma che il problema della emigrazione non si risolve con le iniziative estemporanee e da bullismo governativo. Ma tanto tutti parlano della Aquarius e non delle migliaia che sbarcano a Catania.

b. Tutti a parlare di scontro diplomatico con la Francia. Ed intanto cosa fa il nostro governo al completo? E’ chiuso nelle stanze a lottizzarsi i diversi posti di governo e sottogoverno. Litigando notte e giorno e seguendo il sempre in auge manuale Cencelli. Non erano quelli che parlavano di cose e non di poltrone? Cosa hanno da dire i puristi del grillismo, antisistema e anti establishment?

Intanto emergono notizie inquietanti. In Calabria clan importanti sembra si siano molto impegnati per garantire voti per la Lega. La magistratura a Roma ha arrestato diverse persone accusate di diversi reati legati alla corruzione, con coinvolgimento di personaggi della politica dei diversi partiti. Ed anche in questo caso si parla di raccolta voti per la Lega.

E quei fenomeni dei 5 stelle, puristi all’opposizione, non hanno niente da dire sul loro alleato, nonché capo politico ormai indiscusso? E dove è finito il grido onestà, legalità? Dopo le ultime notizie che coinvolgono esponenti di primo piano anche dei 5s le bandiere dell’onestà sembra siano riposte!Se Parigi val bene una messa, una poltrona da viceministro val bene anni di battaglie contro la corruzione e il malgoverno?

Auguri amici dei 5 stelle. Il vostro nuovo motto sarà ubbidire e tacere. Sembra che siate sulla buona strada. Avete la responsabilità di aver svenduto a Salvini il voto di tanti italiani che avevano creduto nel vostro progetto.

Movimento Arturo, Circolo di Bibbiena e Poppi