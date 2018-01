Movimento 5 Stelle Sansepolcro: “a quando le riprese audio-visive dei Consigli comunali?”

“È possibile che ci voglia così tanto tempo per acquistare una telecamera?”.

E’ questa la domanda che si sono posti i portavoce del gruppo birturgense M5S i quali hanno presentato un’interrogazione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di fine gennaio, dove viene richiesto tra quanto diventeranno operative le riprese audio-visive dei Consigli comunali.

“Facciamo un po’ di cronistoria – spiegano dal Movimento 5 Stelle – in seguito alla nostra mozione discussa e approvata all’unanimità in uno dei primi consigli Comunali di questa amministrazione (12 luglio 2016, per l’esattezza) la Commissione Regolamenti è arrivata a redigere il relativo Regolamento che è stato poi approvato nella seduta del 19 luglio 2017. Un testo semplice, immediato, che speravamo potesse diventare subito operativo, visto che per la sua attuazione è necessaria una strumentazione semplice e assolutamente non dispendiosa per le casse comunali. Eravamo convinti che, con un Regolamento del genere, massimo a settembre-ottobre le riprese dei consigli sarebbero state disponibili per tutti i cittadini che lo desiderassero.

Invece da quella data sono passati quasi 6 mesi e non ci è giunta nessuna notizia di avanzamento dei lavori, anzi: tutte le volte che lo abbiamo richiesto in modo informale, ci sono state date risposte vaghe. È mai possibile che sia necessario così tanto tempo per acquistare una telecamera e metterla nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi? Con la nostra interrogazione, vogliamo quindi riportare l’attenzione sulla questione, ed avere risposte precise sulla tempistica prevista.

Riteniamo infatti che il compito di una forza d’opposizione, come la nostra, non sia solo quello di presentare atti, ma soprattutto di adoperarsi affinché, una volta approvati, diventino operativi, e seguire quindi tutto l’iter necessario per arrivare a questo. E questo impegno e fermezza lo stiamo mettendo e lo metteremo sempre in tutte le questioni che ci vedono coinvolti.

Un’ultima nota è doverosa, anche se un po’ ci rammarica doverla fare visto che la prima cosa che ci sta a cuore è il bene della nostra città: ma se la coalizione Cornioli impiega più di sei mesi e va in confusione per arrivare a rendere operativo un regolamento semplice come quello delle riprese audiovisive, cosa può succedere quando si trova ad affrontare questioni molto più impegnative, come per esempio la costruzione di un secondo Ponte sul Tevere? Lasciamo ai cittadini di Sansepolcro l’ardua sentenza”.