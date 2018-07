Movimento 5 Stelle Sansepolcro: “Finalmente il recesso del contratto con Sei Toscana”

“Apprendiamo con piacere quanto dichiarato dall’assessore Marconcini in questi ultimi giorni, ovvero che l’amministrazione comunale di Sansepolcro, in seguito alle ultime vicende che hanno interessato Sei Toscana, sta valutando il fatto di richiedere il recesso dal contratto”.

Sono i portavoce del Movimento Cinque Stelle di Sansepolcro a prendere posizione sulla questione riguardante la gestione dei rifiuti nel territorio biturgense.

“Tale felice convergenza di vedute tra la maggioranza ed il nostro gruppo potrebbe concretizzarsi nell’approvazione unanime della mozione da noi presentata tre mesi fa e che speriamo vada in discussione nel prossimo consiglio comunale di giovedì 26 luglio. Nella mozione, chiedevamo all’amministrazione di farsi portavoce presso l’assemblea di Ato Toscana Sud della proposta di recedere dal contratto con Sei Toscana, azione che non comporterebbe il pagamento di qualsivoglia penale da parte del comune di Sansepolcro, viste tutte le inadempienze contrattuali dell’azienda di cui sopra, riconosciute e messe in evidenza dalle autorità che si sono occupate della questione, in primis dal prefetto di Siena.

Speriamo che, una volta ottenuta la risoluzione del contratto, si inizi a lavorare per arrivare finalmente ad un modello di gestione dei rifiuti virtuoso ed economicamente conveniente per tutti visto che purtroppo in questi anni, a causa di questo sistema totalmente fallato, siamo arrivati a pagare alcune delle tariffe Tari più alte d’Italia.

Aspettiamo quindi il consiglio comunale di giovedì 26 luglio, in cui avremo modo di discutere la nostra mozione e, a questo punto, crediamo che vi siano tutte le condizioni affinché venga approvata all’unanimità, dando alla cittadinanza un segnale forte e di condivisione diffusa sul tema della gestione dei rifiuti”.