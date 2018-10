Montevarchi. Lavori su via Gorizia. L’affondo del Pd: “Assurdo lasciare la circolazione aperta con buche e fango”

“E’ pericolosa e indecente”.

I rappresentanti del Partito Democratico di Montevarchi definiscono così via Gorizia, la strada cittadina dove da qualche tempo sono in corso dei lavori di riqualificazione.

“Il primo vero cantiere aperto dall’amministrazione Chiassai in pieno centro cittadino con i soldi della ‘Prada Academy’ lascia esterrefatti – sottolineano dal Pd – Auto, motocicli, cicli e pedoni tra buche e fango nel bel mezzo di un cantiere, con una chiara situazione di pericolosità, soprattutto dopo il maltempo degli ultimi giorni. Assurdo e indecente lasciare aperta la circolazione con una strada in queste condizioni, più per principio che per reali necessità, con il fango che arriva ormai fino alla via Roma, creando una continua insidia a chi si muove con biciclette e motorini. Ma questa è l’amministrazione di centrodestra a Montevarchi, dove improvvisazione e difesa di posizioni preconcette sono all’ordine del giorno. E siamo solo all’inizio dell’intervento: ci si chiede che cosa potrà accadere quando i lavori interesseranno l’intero tratto di via Gorizia, quello dove sono stati abbattuti senza molti complimenti e con scarse giustificazioni tre platani storici. Un’interrogazione urgente sarà posta nel prossimo consiglio comunale al sindaco Chiassai e al suo assessore ai lavori pubblici”.