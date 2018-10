Montevarchi, interrogazione al sindaco sull’auditorium di via Marzia: “A quando la riapertura?”

Il consigliere comunale Paolo Ricci ha presentato nell’ultima seduta in aula un’interrogazione a nome dei gruppi consiliari “Avanti Montevarchi” e “Partito democratico” per capire quante risorse siano state investite e quali interventi siano stati fatti sull’auditorium di via Marzia, da tempo chiuso e inutilizzato, e soprattutto se siano finalizzati alla riapertura, a breve, dell’edificio.

“Noi crediamo sia fondamentale recuperare quell’edificio – ha scritto il capogruppo di “Avanti Montevarchi” in una nota stampa – che è costato tanti soldi ai cittadini di Montevarchi, e che rappresenta un patrimonio edilizio e storico della nostra città. E’ un peccato vedere che invece di concentrarsi sull’utilizzo delle proprietà comunali, questa amministrazione preferisca fare altro. Ha infatti utilizzato altri ambienti, spesso privati, dove sviluppare il proprio programma culturale e gli eventi. Noi riteniamo sbagliato questo modo di agire: l’amministrazione dovrebbe valorizzare i beni che ha e fare di tutto per renderli vivi attraverso iniziative culturali e sociali”.

Visto che con la determinazione dirigenziale n.136 del 7/2/2018, l’amministrazione ha incaricato un professionista esterno per esperire le pratiche relative al rinnovo del certificato di prevenzione incendi e che la stessa determinazione ha carattere d’urgenza con la finalità di mettere a norma l’edificio in modo da poterlo utilizzare al più presto, Avanti Montevarchi e Pd hanno chiesto se si sia concluso l’iter per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, se con l’acquisto degli estintori possa considerarsi concluso l’iter per la messa a norma dell’edificio e se sia prevista una programmazione di offerta culturale per l’autunno/inverno 2018-2019 da svolgersi all’interno dell’Auditorium comunale.

“In caso contrario chiediamo di conoscere le motivazioni e in quale maniera si intenda operare per il prossimo futuro anche nell’ottica di valorizzazione del centro storico” la conclusione dei due gruppi di opposizione.