Montevarchi, Grasso: “L’oncologia è un reparto funzionale, vero problema le liste di attesa”

“Per esperienza familiare di oltre due anni devo dire che sia reparto meraviglioso, preparato, funzionale ed amato dai valdarnesi anche grazie alla quotidiana presenza del Calcit.” Francesco Maria Grasso entra nel dibattito sull’oncologia del Valdarno che si è innescato tra il sindaco Silvia Chiassai e il direttore generale Desideri. “Se vi è stato un trasferimento dovrà immediatamente essere sostituito. Il vero problema sono solo le liste di attesa degli esami specialistici e l’unione del distretto sanitario con Figline Valdarno e tutti i comuni del Valdarno fiorentino ed aretino per diventare 150 mila abitanti, soglia minima per l’ambito del nostro ospedale. Ma questo è troppo difficile da capire per il sindaco di Montevarchi che bene fa a limitarsi ai comunicati stampa che non necessitano impegno, fatica e raccordo con altri comuni. La passerella è l’unico strumento mediatico su chi non ha e non vuole costruire niente su un programma di vallata valdarnese. Ma presto rimanderemo Chiassai Martini a confrontarsi sui problemi della sua Siena con un ampio schieramento di cittadini competenti alle prossime elezioni comunali.”