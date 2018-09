Milleproroghe, Mugnai e D’Ettore (Fi): “Investimenti prioritari, presenteremo un ordine del giorno per ripristinare i fondi”

L’acceso dibattito sul decreto Milleproroghe prosegue. Con una nota i deputati di Forza Italia Stefano Mugnai e Felice Maurizio D’Ettore intervengono sull’argomento chiedendo con un ordine del giorno il ripristino dei fondi destinati alle periferie:

“Continua il rimpallo tra Governo e maggioranza sulle periferie. Dopo avere eliminato il fondo con il Milleproroghe in Senato, bocciato ogni emendamento nel merito alla Camera, il Presidente del Consiglio Conte, incontrando i rappresentanti dell’Anci, non ha rassicurato né sui tempi, né sui modi del ripristino dei fondi, facendo tuttavia promesse di “futuri” provvedimenti di contenuto esattamente contrario alle norme votate in commissione alla Camera e sulle quali lo stesso governo ha posto la fiducia! Allo stato, un miliardo e seicento milioni di euro sono sottratti alla sicurezza ed al decoro delle zone periferiche delle città. Un’ingiustizia, l’ennesima, nei confronti dei Comuni. Forza Italia non demorde. Per noi questi investimenti restano prioritari. E proprio per questo presenteremo un ordine del giorno al Milleproroghe che impegna il governo a fare marcia indietro”.