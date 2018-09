Milleproroghe, D’Ettore e Mugnai: “Fiduciosi sugli emendamenti”

Milleproroghe. Intervento di Forza Italia: “continua l’impegno per le periferie”.

“I lavori delle Commisioni Bilancio e Affari costituzionali per l’esame degli emendamenti al decreto cd Milleproroghe si sono da poco conclusi. Nonostante la seduta notturna di ieri e quella di oggi, sono state accantonate le proposte di modifica al blocco del programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie voluto dalla maggioranza”. Così, in una nota, i deputati di Forza Italia Stefano Mugnai e Felice Maurizio D’Ettore.

“Da lunedì – aggiungono – riprenderemo i lavori fiduciosi che possano essere esaminati quanto prima gli emendamenti tesi al ripristino del piano. Si tratta di un tema che abbiamo molto a cuore, per l’attenzione che Forza Italia ha sempre dedicato ai territori e alle esigenze degli amministratori locali. I fondi in questione sono già stati stanziati e, pertanto, occorre procedere alla modifica della norma inserita nel decreto che definanzia anche i progetti già avviati dai comuni e oggetto di convenzioni già perfette”.