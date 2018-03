“Mancata raccolta del multimateriale, contestiamo il disservizio”. Il sindaco di Montevarchi contro Sei Toscana

“Le parole non bastano più, adesso passiamo ai fatti – afferma il sindaco Chiassai Martini – In queste settimane abbiamo raccolto le segnalazioni dei cittadini per il mancato ritiro dei rifiuti multi-materiale. Il gestore ci aveva assicurato che le criticità denunciate sarebbero rientrate nella norma nel giro di pochi giorni, in quanto causate da problemi tecnici per la rottura di un mezzo e condizionate anche dal maltempo”.

Purtroppo, in alcune zone della città, la raccolta continua ancora a non venire eseguita secondo il calendario di programmazione provocando l’abbandono dei sacchetti per la strada perché i cassonetti sono strapieni. Dal monitoraggio eseguito dai nostri tecnici comunali è emerso che sono soprattutto i quartieri della zona Nord di Montevarchi a restare in sofferenza. Abbiamo prodotto un report accompagnato anche da documentazione fotografica che attesta il mancato svuotamento di circa 21 cassonetti per la raccolta di vetro, plastica e lattine. Pertanto, non essendo più il tempo delle rassicurazioni, riteniamo inevitabile e doveroso cominciare ad agire nei confronti del gestore presentando all’Ato l’avvio di una procedura di contestazione economica per il disservizio, nel rispetto dei cittadini che pagano tariffe salate e del Comune stesso che sborsa circa tre milioni e mezzo di euro al gestore per la raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Montevarchi. Come ho sempre sostenuto, stiamo portando avanti una difficile campagna di rieducazione del cittadino al corretto smaltimento dei rifiuti per la tutela del decoro urbano e dell’ambiente, anche con il potenziamento del sistema di videosorveglianza sulle isole ecologiche per contrastare sopratutto l’abbandono selvaggio di ingombranti, che non può venire vanificata da chi ha la competenza e la responsabilità gestionale di svolgere il servizio in maniera efficiente.