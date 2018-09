“Mancanza di medici e spostamento di malati oncologici”, Forza Italia lancia l’allarme sull’ospedale di Sansepolcro

“A Sansepolcro riguardo l’ospedale, stanno accadendo delle manovre da parte della Regione Toscana a maggioranza Pd, che potrebbero sembrare strane, ma in realtà non lo sono e può sembrare che mirino alla trasformazione in un centro di Day Hospital.”

A lanciare l’allarme è il coordinamento di Forza Italia di Sansepolcro che spiega:

“Poiché l’amministrazione comunale non ci sente politicamente da quest’orecchio, ci vediamo costretti a far sapere alla popolazione che il coordinamento di Forza Italia di Sansepolcro si farà carico di portare nella stanza dei bottoni questo enorme problema per la nostra città. Ascoltando tutte le voci che ci sono arrivate dagli utenti, ci sentiamo in dovere di mettere alla luce le problematiche di quest’ospedale. Ad esempio: la chiusura della chirurgia dal venerdì al lunedì con i disagi non indifferenti che comporta, la mancanza di personale sia medico sia paramedico in tutti i reparti, la non sostituzione dei medici non più in forza, l’assenza dei medici anestesisti, la mancanza del centro di rianimazione, lo spostamento dei malati oncologici ad Arezzo quando mancano i medici e tempi biblici per qualsiasi prestazione al CUP: che dire, è molto preoccupante.”