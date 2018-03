Lucrezia Vignali nuova coordinatrice dei Giovani Comunisti di Cortona

Il 20 Marzo 2018 ha assunto l’incarico di coordinatrice dei Giovani Comunisti, ramo giovanile del Partito della Rifondazione Comunista, la compagna Lucrezia Vignali. Classe 2001, attualmente studentessa del liceo classico Luca Signorelli di Cortona, Lucrezia si appresta a svolgere un ruolo che è occasione di crescita e responsabilità in un partito che è attivo e radicato nel nostro territorio con particolare attenzione al mondo di quei giovani che non intendono adagiarsi in una condizione di rassegnazione al sistema capitalista, ma che ritrovano nella prospettiva del socialismo un obiettivo, un progetto politico, un partito capace di convogliare le forze verso una radicale rivoluzione sociale. Da parte del nostro circolo i più proficui auguri di buon lavoro alla nuova coordinatrice dei Giovani Comunisti.