Liste Pd, ore roventi. Ipotesi Tabacci ad Arezzo. Salta la presentazione di Maria Elena Boschi a Bolzano

Avrebbe dovuto essere presentata oggi, ma la presenza di Maria Elena Boschi a Bolzano è saltata. Colpa delle tensioni interne al Partito Democratico, la minoranza è finora insoddisfatta della mediazione sui nomi. Andrea Orlando e Michele Emiliano, ma anche Dario Franceschini e Maurizio Martina: per loro e i loro seguaci, il segretario Dem, avrebbe pensato a una 50 di posti. Non di più. E le tensioni, già tangibili nei giorni scorsi, sono ancor più evidenti in queste ore in cui le liste devono esser chiuse e presentate.

Arezzo le sue indicazioni le aveva fornite, va capito se e come dalla sede di Largo del Nazareno saranno recepite. Caldissimo il tema dei big che potrebbero essere candidati in collegi sicuri in Toscana, terra reputata – al pari dell’Emilia-Romagna -, un forziere di seggi dalla segreteria romana. Sfumata l’ipotesi Emma Bonino, la notizia della serata è che all’uninominale di Arezzo potrebbe essere candidato Bruno Tabacci, che con Bonino ha formato la “strana coppia” radical-democristiana, in occasione della presentazione della lista +Europa (Bonino non era riuscita a raccogliere le firme, Tabacci ha offerto il suo simbolo). Cerca uno slot in Toscana, poi, l’altro esponente di +Europa Benedetto Della Vedova. Resta il rebus di Tommaso Nannicini, economista montevarchino che Renzi vuole blindare. E l’ipotesi Arezzo, nei giorni scorsi, era stata avanzata. C’è poi Padoan a Siena. Più difficile che in Toscana venga inserito anche Tommaso Cerno, condirettore di Repubblica dimessosi in giornata dopo l’ufficializzazione della chiamata democratica.

La certezza è che le liste saranno pronte al termine di questo snervante weekend. E lunedì 29 gennaio Maria Elena Boschi potrà essere presentata ai suoi elettori altoatesini.

@MattiaCialini