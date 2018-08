Liberi e Uguali della Valdichiana dà il via alla prima festa sul territorio

Dal prossimo 9 al 19 agosto a Sinalunga presso piazza Garibaldi ci sarà la prima Festa organizzata da Liberi e Uguali della Valdichiana che sarà dedicata alla riorganizzazione della sinistra che guarda con attenzione al civismo e alle nuove proposte sociali presenti sul territorio nazionale.

C’e’ in Italia una forte domanda di sinistra che ad oggi non trova una sua idonea rappresentanza politica ed istituzionale; con il titolo Sinistra in Comune Leu vuole aprirsi a questo universo civico e civile in grado di riportare al centro delle priorità temi come il lavoro, legalità, dignità e diritti, equità sociale, ma soprattutto attenzione sverso chi, fino ad oggi, ha pagato il prezzo piu’ caro dellla crisi, che riparta avendo come cardini i valori culturali e fondanti che da sempre sono stati rappresentati dalla sinistra.

La festa sarà infatti inaugurata il 9 Agosto da un incontro dal titolo “ricostruire la Sinistra, riconettersi con la Società” dove saranno presenti Guglielmo Epifani (deputato di Leu), Fulvio Mancuso ( Leu Siena), Alessio Pascucci ( coordinatore nazionale insieme a Federico Pizzarotti di Italia in Comune), Stefano Bartolini ( coordinatore settore Lavoro di Senso Comune) coordinati da Franco de Felice direttore de l’Argine.

Seguirà il prossimo 13 Agosto un altro importante momento di discussione e approfondimento dal titolo “ripartire dalle donne, ripartire dai giovani“, dedicato a riaffermare la necessità di rinnovamento della politica partendo realmente da un ricambio culturale che abbia come principali protagonisti giovani e donne.

Saranno presenti Rossella Muroni (ex presidente di Legambiente e attuale deputata di Leu), Loriana Bettini (Leu Siena), Rosa Fioravante ( ricercatrice, fondazione Italiani Europei, Senso Comune), Samuele Mazzolini (Senso Comune, autore del Libro ” i giovani salveranno l’Italia), coordinati da Antonio Floridia (dipartimento analisi Flussi elettorali della Regione Toscana).

Oltre a questi due momenti di approfondimento, il programma sarà allietato da numerose serate danzanti e dalla tipica e ricercata cucina con piatti tipici toscani e di pesce.