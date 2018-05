Leu: “Tante iniziative utili per Saione. All’appello manca il Comune, impegnato a smantellare attività e servizi”

Dichiarazione dei rappresentati di Liberi e Uguali di Arezzo:

“In tanti stanno agendo positivamente nel quartiere di Saione, tranne il Comune e qualche opinionista in cerca di scoop che paragona il quartiere al Bronx.

Nel giro di pochi mesi, vari soggetti non istituzionali si stanno prodigando per vivere meglio il quartiere. C’è il Nuovo Comitato di Saione, con la sua paziente opera di ascolto e proposta, c’è stata la festa di ConVivi in Piazza Zucchi, che ha rotto un assordante silenzio, poi le iniziative di Confesercenti, Cia e Confagricoltori, con il mercatino del martedì a km zero, e quella di Confcommercio e della Regione Toscana per il recupero dei fondi sfitti. Inoltre, Oxfam ha scelto di stabilire una sua sede nel quartiere, la Parrocchia continua le sue attività, il Lions club propone gli artisti di strada e ancora si vedono sulle facciate dieci belle gigantografie di Maria Mulas curate dallo studio Superplum.

Forse ci siamo scordati qualcosa, sicuramente non ci siamo dimenticati le dichiarazioni fuori luogo del Sindaco che invocava l’esercito e non ci sfugge che in tutto questo agire positivo l’Amministrazione comunale brilla per totale assenza. Infatti, mentre diversi soggetti stanno facendo qualcosa di buono e di vitale a Saione, il Sindaco Ghinelli e l’Assessore Tanti, presi da una sorta di furia iconoclasta, sono impegnati a guidare le ruspe per smantellare le cose utili costruite in città. Il Comune neppure immagina che una rigenerazione del quartiere, che dovrebbe essere attivata e coordinata proprio dall’Amministrazione, è la risposta giusta ed efficace ai problemi di Saione o di altri luoghi, come avviene in tante altre città dove si realizzano valide azioni per costruire il futuro.