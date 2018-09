Lega Nord su disservizi Sei Toscana: “Garanzie per i lavoratori ma anche per il servizio”

Sono i consiglieri regionali della Lega Nord, Marco Casucci ed Elisa Montemagni, ad intervenire circa la situazione di Sei Toscana.

“E’ purtroppo ampiamente risaputo che, recentemente, vi siano stati in alcuni comuni dove opera, come Ente concedente, ATO Toscana Sud, palesi disservizi nella classica raccolta dei rifiuti urbani. Un fatto assolutamente da stigmatizzare poiché i cittadini pagano regolarmente tasse piuttosto salate e pretendono di avere un servizio efficiente e continuativo. Inoltre altri involontari protagonisti di questa criticità sono stati un buon numero di lavoratori che hanno pagato personalmente errori altrui. Per fare piena chiarezza su questa complessa problematica abbiamo quindi deciso di redigere un’interrogazione diretta alla Giunta regionale per sapere quali iniziative siano state adottate, nei giorni della mancata raccolta di rifiuti, e quali siano gli intendimenti, a sostegno di quanto espresso da ATO Toscana Sud, nei confronti di SEI Toscana, affinché non siano le amministrazioni comunali, gli utenti e gli stessi lavoratori a dovere pagare pegno per questioni tutte interne all’azienda o per la cronica mancanza di personale. Inoltre nel nostro atto chiediamo se non si ritenga opportuno procedere alla costituzione di un Tavolo tecnico alfine di valutare ogni problematica denunciata e giungere a soluzioni condivise che coinvolgano la Regione Toscana, Autorità di ambito, la stessa Sei Toscana e le organizzazioni sindacali; il tutto finalizzato anche alla piena tutela dei lavoratori diretti ed indiretti, sollecitando, nel contempo, l’avvio di una mirata programmazione per la stabilizzazione del personale dipendente che ricopre mansioni strutturali.”