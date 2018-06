Lega Nord: consiglieri e assessore Nisini tra gli aretini “per confrontarci e raccogliere istanze”

Ogni secondo sabato del mese l’assessore e senatrice Tiziana Nisini e i consiglieri comunali della Lega Nord incontreranno gli aretini scendendo in strada, in mezzo alla gente. Un appuntamento fisso che si terrà di mattina al mercato del Giotto e il pomeriggio in corso Italia. “Si tratta di una maniera per incontrare i cittadini nella loro quotidianità, avviare un confronto diretto, confrontarci, stringere la mano a tanti concittadini, aprire un dialogo, raccogliere suggerimenti e istanze. Questa iniziativa ha ricevuto il favore di tutto il movimento politico, pertanto ringrazio tutti gli iscritti che ci sosterranno” ha spiegato il capogruppo Egiziano Andreani.

“Ora più che mai è importante la mia presenza sul territorio per portare a Roma le proposte e i disagi degli aretini” ha detto Tiziana Nisini.

“E’ da sempre nostra abitudine fare questo tipo di attività, siamo storicamente la forza politica più presente in piazza” ha aggiunto il consigliere regionale e comunale Marco Casucci.

“E’ anche un’occasione per spiegare l’operato della Lega portato avanti fino ad ora in Consiglio” ha concluso il consigliere comunale Tiziana Casi.