Le Giornate democratiche del Pd a San Giovanni

Il Partito Democratico di San Giovanni Valdarno organizza, dal 4 al 7 0ttobre prossimi, le Giornate Democratiche, quattro serate di incontri ed iniziative per discutere e riflettere sulla politica e sulla nostra città. Cultura, turismo, riqualificazione urbana e sostenibilità, politiche per l’ambiente, ri-costruzione di un tessuto di comunità e nuovo senso civico: saranno questi, insieme ad altri, i temi sui quali ci confronteremo e per i quali sarà importante la partecipazione di tante persone, di chi ha a cuore San Giovanni ed il bene comune. Abbiamo scelto, come riferimento ideale di quest’anno, una frase di Olof Palme, leader del Partito Socialdemocratico e Primo Ministro svedese assassinato nel 1986, sulla uguaglianza sociale e le responsabilità che chi detiene la ricchezza ha e che deve essere in grado di esercitare nella lotta ad ogni forma di diseguaglianza. “Noi democratici non siamo contro la ricchezza, ma contro la povertà. La ricchezza, per noi, non è una colpa da espiare, ma un legittimo obiettivo da perseguire. Ma la ricchezza non può non essere anche una responsabilità da esercitare”.

Ecco, in sintesi, il programma della quattro Giornate Democratiche:

*Giovedì 4 ore 21.15 sala della musica in Piazza della Libertà: il futuro di una città, sostenibilità e governo del territorio: idee per trasformare la riqualificazione urbana in opportunità di sviluppo con Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale all’urbanistica, alla pianificazione e al governo del territorio, alle infrastrutture e alla mobilità Coordina Francesco Pellegrini, consigliere comunale PD San Giovanni Valdarno.

*Venerdì 5 ore 21.15 sala della musica in Piazza della Libertà il futuro di una città, la cultura e il turismo: prospettive per San Giovanni ed il Valdarno

con Paolo Giulierini, Direttore del MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli e del Parco Archeologico dei Campi Flegrei di Napoli. Coordina Valentina Vadi, Segretario del PD di San Giovanni Valdarno

*Sabato 6 ore 20 Circolo Arci “G. Simonti” Ponte alle Forche cena democratica, per prenotazioni chiamare i numeri 055/0133398-3406237997 . Ore 22 Circolo Arci “G. Simonti” Ponte alle Forche il futuro di una città, efficientamento energetico e politiche per l’ambiente con Averaldo Farri, direttore divisione Green Innovation-Zucchetti Centro Sistemi e con Chiara Brizzi, Avvocato e componente della segreteria PD di San Giovanni Valdarno

coordina Gabriele Pasquini, Segreteria PD San Giovanni Valdarno

*domenica 7, ore 17.30 Loggiato di Palazzo d’Arnolfo il futuro di una città, un nuovo senso civico per il bene comune

Presentazione del libro “Politiche del quotidiano”, Edizioni di Comunità, 2008 di Ezio Manzini, ingegnere, architetto, esperto di design per l’innovazione sociale e per la sostenibilità e fondatore di Desis coordina VALENTINA VADI, Segretario PD di San Giovanni Valdarno

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà alla Sala della Musica in Piazza della Libertà.

Nell’occasione sarà possibile acquistare il libro di Ezio Manzini. Al termine della iniziativa sarà offerto un aperitivo ai presenti.