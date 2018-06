La scomparsa di Lari, il cordoglio di Erica Rampini e Albano Ricci

“Con profonda tristezza, questa mattina, abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Giovanni Lari storico militante di Rifondazione Comunista da sempre impegnato in politica locale nel Comune di Laterina da consigliere comunale e da assessore poi. Sempre attivo nel Comitato Politico Federale di Arezzo dove lo ricordano un Compagno genuino e schietto, sempre attento nelle analisi politiche locali e nazionali.”

Ha portato avanti sempre le sue battaglie a testa alta e orgoglioso di rappresentare le persone in difficoltà, la passione politica di lungo periodo lo aveva portato a candidarsi a Sindaco per la lista di Sinistra alle elezioni amministrative del comune unico Laterina Pergine Valdarno.

La Segretaria Provinciale del PRC, Erica Rampini, lo ricorda cosi:

“Quando entri a far parte di un partito ti senti sempre a disagio; ti vergogni perché in quella stanza seduti ne sanno sicuramente tutti più di te. Ma poi c’è sempre una persona che ti fa sentire a casa. Ecco! Per me quella persona fu Giovanni, una garanzia e una sicurezza. Un padre politico, uno di quelli su cui puoi contare. Ho imparato molto da lui, soprattutto la lealtà e la sincerità. Quando andavo a Laterina tutti, destra o sinistra poco importa, lodavano Il Pimme, non ho mai sentito una persona che ne parlasse male. Grazie Giovanni per i tuoi insegnamenti! Grazie di aver fatto parte della mia vita!”.