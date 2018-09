La Lega Nord al mercato di via Giotto

Anche sabato 8 settembre, come ogni secondo sabato del mese, i consiglieri comunali del gruppo Lega Nord Toscana e l’assessore e senatrice Tiziana Nisini proseguiranno la loro attività politica a contatto con la cittadinanza e saranno presenti dalle 9,30 alle 12,30 al mercato del Giotto, nell’area presso il bar, e il pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 in piazza San Jacopo.

Obiettivi: illustrare l’attività svolta dal gruppo in Consiglio Comunale e ascoltare le istanze dei cittadini per raccoglierle in veste di portavoci proprio all’interno delle istituzioni.