La giunta di Laterina Pergine nel mirino della Sinistra: “Inopportuno l’ingegnere e il geometra a lavori pubblici e urbanistica”

Due ingegneri, un geometra e un architetto. 4/5 della giunta del comune di Laterina Pergine Valdarno guidata da Simona Neri, sono dei tecnici. Su questo aspetto punta il dito la lista di minoranza Sinistra per Laterina che ha eletto all’opposizione, nel nuovo consiglio comunale, la candidata a sindaco Rossella Lattanzi.

Ma come è composta la giunta?

Il primo consiglio comunale, come da norma si è tenuto prima di Ferragosto, esattamente il 13 agosto. Nell’occasione Simona Neri ha espresso una grande emozione ed una grande responsabilità quella di guidare la comunità di Laterina Pergine Valdarno. “Grazie a tutti, onorare la vostra fiducia sarà l’obbiettivo dell’intero mandato elettorale.”

Poi ha ufficializzato gli incarichi di giunta con Michele Gragnoli ai lavori pubblici, manutenzione, ambiente e sport, Alberto Benini all’urbanistica, turismo, attività produttive, Elisabetta Chiera alla scuola, politiche sociali e sanitarie. A comletare la squadra di governo c’è Andrea Sordini, vicesindaco con delega alla cultura, associazionismo e politiche giovanili.

“Premettiamo subito, onde evitare fraintendimenti, che non c’è nulla di illegale ne di illegittimo nella composizione della giunta municipale di Laterina Pergine Valdarno – affermano dalla Sinistra, ma siamo (quasi) certi che un esecutivo composto da 4/5 (l’80 per cento…) di tecnici, nel senso di due ingegneri (sindaca e assessore ai lavori pubblici) un geometra con delega all’urbanistica, un architetto come vicesindaco, non si è mai visto.”

“Non è forse inopportuno e inappropriato che i responsabili politici di settori delicati e spinosi come i lavori pubblici e l’urbanistica siano un ingegnere e un geometra, con il primo che ha lo studio professionale a Montalto – quindi nel comune amministrato – e il secondo a Bucine, ma con legami a Pergine? O che il vicesindaco eserciti l’attività in un ufficio associato sempre all’interno del territorio del comune, a Ponticino? Chiediamo formalmente alla Sindaca se non reputa sconveniente, almeno dal punto di vista politico, la questione sopra sollevata.”