Il Pd Sansepolcro: “Si lavori affinché il distretto sanitario della Valtiberina torni autonomo”

Nota del Pd di Sansepolcro sulla sanità.

Come Pd di Sansepolcro e come segreterie del Pd della Valtiberina più volte siamo tornati sull’argomento dell’assetto socio-sanitario della Valtiberina discutendone le problematiche e gli assetti per tracciare un percorso comune su una tematica così importante per il benessere dei cittadini delle nostre comunità. Abbiamo sempre ribadito, senza oscillazioni o ripensamenti, come l’autonomia del distretto Valtiberina garantisse ai cittadini di questa area, che ha peculiarità e caratteristiche proprie, la possibilità di una programmazione sanitaria che sia realmente calata sui loro bisogni. Abbiamo chiesto, a più riprese e con cadenza regolare, che si lavorasse per rimanere autonomi in modo da valorizzare e far crescere le specificità organizzative di questo territorio. In questi giorni si stanno facendo scelte importanti a livello socio sanitario e vogliamo ribadire il nostro sostegno, appoggio e lavoro affinché si ritorni all’autonomia piena del distretto Valtiberina, consapevoli che la vicinanza, in termini di direzione, programmazione e progettazione dei servizi ai cittadini sia fondamentale per mantenere livelli ottimali di prestazioni. Questa è sempre stata la nostra battaglia e appoggiamo con forza il lavoro di quanti, condividendola, si stanno muovendo fattivamente in questa direzione.