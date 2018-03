Pd, questa sera la direzione. Donati: “Il governo? Naturale incarico a Di Maio, temi convergenti con Salvini”

Nuova calda settimana politica in casa Pd. Dopo l’assemblea degli iscritti di venerdì scorso, questa sera si riunisce la Direzione provinciale.

Sul tavolo ci sono numerose analisi da fare. I dati del Partito Democratico ad Arezzo, che lo mantengono come primo partito, ma in una coalizione dove gli altri hanno apportato lo zero virgola. La mancata elezione di parlamentari aretini del centro sinistra, prima volta nella storia. E questo come risultato della composizione delle liste e dei collegi uninominali, dove i posti blindati sono andati a Francesco Bonifazi e non a Marco Donati ad esempio.

A questo punto il Partito Democratico deve guardare fuori, agli elettori, al dialogo con i cittadini, ma deve guardarsi anche all’interno.

Al centro di questa riflessione volente o nolente c’è il segretario provinciale Albano Ricci, eletto pochi mesi fa e già al centro del vortice politico. “E’ stato il segretario di Marco Donati in questa campagna elettorale e non di tutto il partito” hanno tuonato Francesco Ruscelli dell’area Dems e l’ex segretario Massimiliano Dindalini. C’è anche chi però non vuole che sia preso come capro espiatorio. Poche ore fa l’appello di un membro della direzione provinciale Pd come Giuseppe Giorgi:

“Convocare nei territori l’assemblea provinciale aperta per il centrosinistra è la proposta politica che faccio alla segreteria provinciale. Albano Ricci non può essere il capro espiatorio di una sconfitta che ha molteplici responsabilità. Le difficilissime condizioni organizzative in cui lavora da qualche mese sono evidenti. Albano Ricci è però stato eletto dall’unità plurale di tutto il Pd aretino e per questo lo invito pubblicamente a dare seguito a una segreteria unitaria vera.”

Su un punto l’assemblea degli iscritti ha dato un mandato chiaro alla direzione, dire no al governo con il Movimento Cinque Stelle. Ne parla lo stesso Marco Donati che vede invece compatibili le proposte di Lega e pentastellati: