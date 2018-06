Governo. Nencini scrive ai sindaci delle province di Arezzo e Siena: “vigileremo perché lavoro fatto prosegua”

Una lettera indirizzata a tutti i sindaci delle province di Arezzo e Siena, e ai presidenti delle due Province, Roberto Vasai e Fabrizio Nepi, per confermare l’intenzione di prestare particolare attenzione sia alle “questioni amministrative che ai temi politici” che interessano i territori dei due capoluoghi e delle rispettive province. La scrive il senatore Riccardo Nencini, segretario del PSI, eletto proprio nel collegio Toscana 4 che comprende Arezzo e Siena, in una lettera in cui il senatore socialista sottolinea che “finalmente chiusa la crisi postelettorale più lunga nella storia della Repubblica” è ora il momento di “vigilare perché il lavoro fatto prosegua”.

Il riferimento di Nencini, già vice ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, è agli “interventi importanti” portati avanti “da parte dei governi che si sono succeduti tra il 2013 e il 2018” che riguardano “grandi opere infrastrutturali, manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici pubblici e delle diverse forme di viabilità”.

Nencini si dice anche “disponibile a ricercare soluzioni per i problemi che dovessero sorgere nei prossimi mesi, in piena sinergia con l’amministrazione” che i sindaci rappresentano.

“Mettiamoci alla prova” è l’invito che Nencini rivolge in chiusura agli amministratori locali sottolineando come “soprattutto nelle fasi di cambiamento, la collaborazione istituzionale è decisiva per raggiungere buoni risultati”.