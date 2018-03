Fratelli d’Italia: “il caso Agorà presenta delle anomalie, forse è tempo che qualcuno se ne occupi”

Fratelli d’Italia prende posizione sul caso riguardante la cooperativa Agorà e le vicissitudini che stanno riguardando da tempo i dipendenti della realtà attiva in ambito sociale anche nell’Aretino.

Ad intervenire è il presidente provinciale Francesco Lucacci chiede chiarezza.

“Ormai da giorni il caso Agorà tiene banco, con l’interessamento per la situazione dei lavoratori non pagati, da parte di politici e comitati, ma, a ben guardare l’organigramma, si osserva che i vertici della cooperativa hanno istituito molte sedi, una anche a Malta. Per aprire tante sedi, anche all’estero servono molti soldi, il fatturato complessivo del gruppo ammonta a milioni: come e’ possibile che non si riesca a pagare i lavoratori?. Fratelli d’Italia si chiede poi a cosa serva una sede all’estero a Malta, luogo bellissimo ma un po’ chiacchierato, ad una cooperativa sociale. Quanti fondi e finanziamenti ha preso e continua a prendere l’Agora’? Il valore delle strutture e’ rilevante. Forse servirebbe un’analisi approfondita da parte di qualcuno, magari della magistratura, su tutte le commesse e gli introiti della cooperativa, oltre che delle sue attività per capire come stia effettivamente la situazione finanziaria della cooperativa.”