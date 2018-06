Francesconi: “E’ l’alba di un buon giorno che porta cambiamento a Capolona dopo moltissimi anni”

“Buonasera? No buongiorno, è l’alba di un buongiorno” risponde così, pieno di entusiasmo durante i festeggiamenti Mario Francesconi, l’imprenditore che nel giro di due mesi ha messo a segno la vittoria per la lista civica Futuro per Capolona in una delle roccaforti del centrosinistra che si era ripresentato alle urne candidando il sindaco uscente Alberto Ciolfi. La civica, sostenuta anche dai partiti del centrodestra, ha totalizzato 1425 voti pari al 60,07%. Ciolfi ha preso 538 voti in meno.

“Quando parte un’iniziativa di persone che ci credono, lo fanno per vincere, certo non mi aspettavo in queste proporzioni.”

La vittoria di Francesconi è maturata soprattutto nelle 4 sezioni del Capoluogo dove le sue preferenze ha quasi doppiato quelle di Ciolfi, mentre le due periferiche di Pieve a Presciano e Castelluccio hanno visto una preminenza di Ciolfi, ma con pochissimi voti di scarto.

“Da domani inizieremo a prendere confidenza con il palazzo e sintonia con quelli che saranno i nostri collaboratori per i prossimi cinque anni. Lavorare bene con loro è fondamentale per gestire la cosa pubblica.”

Era stato per primo lo stesso Ciolfi a congratularsi con lui con un post su Facebook, mentre si palesava “la nostra (la mia sconfitta)”

“Adesso stiamo festeggiando – ha concluso Francesconi – ce lo meritiamo direi, dopo due mesi molto intensi. Il nostro progetto è partito subito dopo Pasqua, sono passati poco più di 60 giorni, ma siamo riusciti a scrivere una bella storia per il cambiamento a Capolona dopo moltissimi anni di amministrazione del centrosinistra.”