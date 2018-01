Forza Italia su Nove Acque, Apa e Scapecchi: “La proroga è una vergogna”

“Vergogna” questa la parola usata dal capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Jacopo Apa e il vice Federico Scapecchi per commentare la votazione a favore della proroga della concessione di Nuove Acque.

“Vergogna. È questa la parola giusta. I Sindaci del Pd hanno votato e quindi fatto passare la proroga del rapporto con Nuove Acque, a spese dei cittadini. Solo due giorni fa il segretario provinciale Pd Ricci aveva dichiarato che il Pd e i suoi Sindaci erano assolutamente contro la proroga. Tutto quindi in pieno stile politico renziano “il giorno bianco e la sera nero” . Aspetteremo i verbali o comunque di sapere come è andata per filo e per segno, ma certamente continueremo la nostra battaglia su questo tema. Siamo indignati e non arretreremo di un millimetro. Subito e immediatamente al prossimo consiglio comunale vogliamo discuterne. Intanto il Pd si vergogni di fronte ai cittadini.”