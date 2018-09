Fisco. D’Ettore: “Pronta la proposta di legge di Forza Italia su pace fiscale per i tributi locali”

“Una proposta di legge dalla parte delle amministrazioni locali e dalla parte dei cittadini. Un provvedimento studiato per superare numerosi contenziosi e per favorire la chiarezza, veridicità e correttezza dei bilanci comunali”.

Ad affermarlo è il deputato di Forza Italia, Felice Maurizio D’Ettore che continua: “con questa iniziativa legislativa Forza Italia lancia una vera e propria ‘pace fiscale’ fra i Comuni e la platea dei cittadini-contribuenti. Il tutto attraverso un meccanismo di definizione agevolata dei tributi locali del tutto nuovo che realizza una ‘operazione verità sui bilanci comunali’.

Grazie alla nostra proposta di legge i Comuni potranno riscuotere crediti iscritti in bilancio ma ormai difficilmente recuperabili, abbattendo inoltre i costi amministrativi e di contenzioso, e i cittadini ridurranno la loro eventuale esposizione debitoria verso la Pubblica amministrazione e saneranno la loro posizione.

Con il provvedimento che proponiamo all’attenzione delle Camere ai Comuni e alle Città metropolitane verrà accordata la facoltà di stabilire forme, modalità e termini, per definire in via agevolata tutte le entrate per cui sia stata già presentata ingiunzione negli anni 2016-2018, per il 40% degli importi dovuti ed esclusione delle sanzioni.

Le entrate da ripianare, pari al 60%, saranno coperte con l’accensione di un mutuo di 30 anni presso la Cassa Depositi e Prestiti compensato in quota annuale sul complesso dei trasferimenti erariali erogati a Comuni e Città Metropolitane.

Un sistema lineare per semplificare e per azzerare nel più breve tempo possibile le controversie tra amministrazioni locali e cittadini. Il tutto con trasparenza ed immediatezza”.